Пік захворюваності COVID-19 ще попереду, - речниця ВООЗ Харріс

5006 35
Пік захворюваності COVID-19 ще попереду, - речниця ВООЗ Харріс

Пік захворюваності коронавірусною інфекцією у світі ще не настав.

Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що в Італії та Іспанії кількість нових випадків COVID-19 зменшується, а тим часом у Великій Британії і Туреччині - зростає.

"90% (нових) випадків фіксуються в Європі і Сполучених Штатах. Так що ми, звичайно, ще не бачимо піку", - заявила Харріс.

У зв'язку з цим ВООЗ рекомендує не послаблювати карантинні заходи поспіхом, хоча ситуація контролюється. Харріс також підтвердила, що вакцина від коронавірусу з'явиться через рік чи пізніше.

Нагадаємо, на ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померло 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз у розробці 70 вакцин від коронавірусу: три з них проходять випробування на людях, - ВООЗ

Коронавірус і карантин
ВООЗ карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7 Кирилл Лещенко
А чё она такая страшная как смерть? Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис - Цензор.НЕТ 7275
показати весь коментар
14.04.2020 19:03
+5 Власов Сергей b3083465
Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис - Цензор.НЕТ 8027
показати весь коментар
14.04.2020 19:16
+4 Олександріус Патос
Запугивание продолжается)
показати весь коментар
14.04.2020 19:14
Дивитись коментарі