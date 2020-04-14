60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

26% українців підтримують голосування Верховної Ради за закон про продаж землі, 60% - не підтримують. 32% опитаних вважають, що краще продовжити співпрацю з МВФ, 46% виступають проти співробітництва.

Про це свідчать результати соцдослідження "Оцінка успішності влади і реакція суспільства на епідемію коронавірусу і політичні події в країні", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"Якби всеукраїнський референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, 26% тих, хто взяв би учать у голосуванні, проголосували б за продаж землі; 74% - проти продажу землі", - сказано на сайті КМІС.

60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС 01

32% опитаних вважають, що зараз Україні краще співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ), отримуючи нові кредити; 46% дотримуються іншої думки і вважають, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нових кредитів.

60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС 02

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Опитування проводилося CATI-методом (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування було проведено 2000 інтерв'ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

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Топ коментарі
+45 Зося Синицкая
А что эти 46% жрать будут без МВФ?
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14.04.2020 19:40
+27 Серж Пир
Вопросы неверно поставлены. Нужно так.
Если Украина не откроет рынок продажи земли, то не будет сотрудничества с МВФ. И будет дефолт. Доллар будет по 200 гривен, при неизменной величине Вашей зарплаты. Ваше мнение.
а) я за
б) я против.

Что-то мне подсказывает, что цифры были бы другие 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС - Цензор.НЕТ 7583
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14.04.2020 19:41
+20 18c49ed2
Кому-то сильно захотелось повторить

60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС - Цензор.НЕТ 4980
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14.04.2020 19:46
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