60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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26% українців підтримують голосування Верховної Ради за закон про продаж землі, 60% - не підтримують. 32% опитаних вважають, що краще продовжити співпрацю з МВФ, 46% виступають проти співробітництва.

Про це свідчать результати соцдослідження "Оцінка успішності влади і реакція суспільства на епідемію коронавірусу і політичні події в країні", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"Якби всеукраїнський референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, 26% тих, хто взяв би учать у голосуванні, проголосували б за продаж землі; 74% - проти продажу землі", - сказано на сайті КМІС.

32% опитаних вважають, що зараз Україні краще співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ), отримуючи нові кредити; 46% дотримуються іншої думки і вважають, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нових кредитів.

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Опитування проводилося CATI-методом (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування було проведено 2000 інтерв'ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.