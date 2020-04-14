Слідчі поліції Криму повідомили про підозру учасникам ОЗУ у вербуванні українців для переправлення нелегальних мігрантів до країн ЄС

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Організована злочинна група діяла на території Херсонської та Миколаївської областей і займалася переправленням незаконних мігрантів із Туреччини до країн ЄС. Як правило, правоохоронні органи країн ЄС затримували такі судна. Мігранти мали можливість отримати статус біженця, а українці – ув’язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в ГУНП в АР Крим та м.Севастополі

У повідомленні зазначається: "Нагадаємо, учасники організованої злочинної групи вербувальників були викриті та затримані у жовтні 2019 року в момент виходу яхти в море.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2011 році троє мешканців Херсонської області організували злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері вербування та переміщення людей, вчинених з метою експлуатації.

Підозрювані підшукували та вербували моряків, які перебували у скрутному матеріальному становищі, зокрема з-поміж мешканців тимчасово окупованої території АР Крим та інших регіонів України. Надалі обманом зловмисники експлуатували моряків як членів екіпажів для перевезення нелегальних мігрантів морським шляхом з території Турецької Республіки до країн ЄС.

Встановлено, що вісьмох українців, які були завербовані зловмисниками, затримали правоохоронні органи країн ЄС. Їх було заарештовано та поміщено до місць позбавлення волі.

Наразі слідчі Головного управління поліції Криму спільно з прокуратурою АР Крим за оперативним супроводженням Головного оперативно -розшукового відділу Херсонського прикордонного загону ДПС України повідомили про підозру трьом учасникам ОЗГ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (вербування та переміщення людини, вчинене з метою експлуатації, організованою групою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна".

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