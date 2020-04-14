Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня, - Арахамія

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Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня, - Арахамія

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми ухвалили рішення післязавтра, у четвер, зробити ще одну позачергову сесію і основним питанням поставити зміни в закон про регламент, щоб боротися з так званим поправкотероризмом, який останнім часом охопив всю Верховну Раду", - заявив Арахамія у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова фракції "Слуга народу" сказав, що ініціюватиме проведення позачергового засідання президент Володимир Зеленський, а остаточне рішення про дату проведення ухвалено на 90%. "Ініціюватиме президент. Це на 90% ми собі так сформували, фінально підтвердимо завтра вранці. Якщо все добре, то президент відправляє лист на голову Верховної Ради і відповідно через добу можна проводити позачергову сесію", - додав нардеп.

За словами Арахамії, провести позачергове засідання ВР буде неможливо до 13:00, оскільки в цей час на парламентському телеканалі "Рада", який зобов'язаний транслювати всі засідання, показують онлайн-уроки для українських школярів.

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Топ коментарі
+4 саша паламарчук
Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3295
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14.04.2020 20:11
+3 Who's Here
Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6303
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14.04.2020 20:09
+2 Люцифер

По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00 поскольку завтрак у Юзика заканчивается не ранее 12:30.

Источник: https://censor.net.ua/n3189055
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14.04.2020 20:15
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