Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня, - Арахамія

"Ми ухвалили рішення післязавтра, у четвер, зробити ще одну позачергову сесію і основним питанням поставити зміни в закон про регламент, щоб боротися з так званим поправкотероризмом, який останнім часом охопив всю Верховну Раду", - заявив Арахамія у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Голова фракції "Слуга народу" сказав, що ініціюватиме проведення позачергового засідання президент Володимир Зеленський, а остаточне рішення про дату проведення ухвалено на 90%. "Ініціюватиме президент. Це на 90% ми собі так сформували, фінально підтвердимо завтра вранці. Якщо все добре, то президент відправляє лист на голову Верховної Ради і відповідно через добу можна проводити позачергову сесію", - додав нардеп.
За словами Арахамії, провести позачергове засідання ВР буде неможливо до 13:00, оскільки в цей час на парламентському телеканалі "Рада", який зобов'язаний транслювати всі засідання, показують онлайн-уроки для українських школярів.
По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00 поскольку завтрак у Юзика заканчивается не ранее 12:30.
Источник: https://censor.net.ua/n3189055