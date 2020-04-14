Через поширення COVID-19 дітей з інтернатних установ повернули в сім'ї, не перевіривши умови проживання, - БФ "СОС Дитячі Містечка"

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На тлі поширення в Україні коронавірусу 42 тисячі дітей зі шкіл-інтернатів, будинків дитини та центрів соціально-психологічної реабілітації повернули в сім'ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка" до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого з прав дитини.

"Через епідемію зі шкіл-інтернатів, будинків дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації додому було повернуто 42 тис. дітей, частина з яких - діти з інвалідністю, але перевірка наявності сприятливих умов перебування дітей у власних сім'ях, в які повертаються діти, належним чином здійснена не була", - сказано в документі.

Представники організації також зазначили, що поки не налагоджено координації зі службами, відповідальними за благополуччя дітей на місцях.

В організації зазначають, що фахівці з соціальної роботи та служба у справах дітей не забезпечені засобами індивідуального захисту, транспортом і зв'язком, "що робить неможливим здійснення дієвого нагляду і попередження обставин, які можуть призвести до зараження дитини або до жорстокого поводження батьків із власними дітьми".

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