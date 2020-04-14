У НАТО обговорять нарощування Росією військового контингенту в Криму і дезінформацію під час пандемії, - Столтенберг

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столбентерг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Серед питань обговорення - нарощення російських військ в Криму та агресія на сході України.
"Криза коронавірусу торкнулася всіх нас, але вона не прибрала виклики з безпеки, які стояли перед нами до кризи", - сказав Столтенберг.
"Ми бачимо, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів в Україні, у східній Україні. Ми спостерігаємо надзвичайне нарощування ними військових сил у Криму і ми бачимо їхню присутність у Чорному морі. Це частина викликів з питань безпеки, які стоять зараз перед нами" - додав він.
За словами генерального секретаря альянсу, НАТО збільшило свою присутність на землі у регіоні Чорного моря в рамках програми Tailored Forward Presence у Румунії, а також у повітрі та в морі.
"Ми також тісно співпрацюємо з країнами-партнерами у регіоні Чорного моря - з Україною та Грузією", - додав він.
Міністри оборони НАТО на засіданні 15 квітня обговорять також стримування та оборону країн НАТО, як підтримувати місії та операції альянсу впродовж пандемії.
На порядку денному також - важливість протидії дезінформації.
"Ми спостерігаємо, як деякі урядові і неурядові сили намагаються використати пандемію, щоб поширити неправдиву і шкідливу інформацію. І намагаються розділити нас. Союзники мають тісно співпрацювати, щоб ідентифікувати, відстежити і викрити їхні зусилля. Відкриті та прозорі ЗМІ є найкращою опорою від дезінформації та пропаганди", - заявив Єнс Столтенберг.
"Найкраща зброя, яку ми маємо проти дезінформації, це вільні, відкриті і незалежні ЗМІ. То ж те, що роблять журналісти, це дуже важливо. Особливо у час такої важкої кризи, в якій ми перебуваємо зараз", - додав очільник Північноатлантичного альянсу.
чтобы покинуть это место не подвергая себя заражению .
Через полчаса капсула разлагается на воздухе и концентрированная среда COVID-19
оказывается в толпе людей на стадионе или фестивале,
в вагоне метро , в ресторане , в театре , в приёмной или в кабинете гос.учереждения .
Нет взрыва , нет запаха ,
нет никаких других признаков , что жертвы теракта уже смертельно инфицированы .
Это не волына , не пластид которые сейчас легко определяются таможней или охраной
при пересечении границы , на входе в здание итд .
это на сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба .
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке .
но такую бомбу может сделать государство-террорист , государство-агрессор .
так речь и не идёт о том , что вирусные теракты в Италии, Франции, США, Великобритании ...
сделали выжившие из ума одиночки .
не-слу-чай-но вирусные теракты совпали с началом рассмотрения дела по MH17 .
ликвидируйте терориста , вместе с ним исчезнет пандемия COVID-19 .
на сегодня капсула с вирусом COVID-19 является идеальной террористической бомбой.
Никакая таможня, полиция , охрана помещений , бодигарды , собаки
не способны сегодня выявить и предотвратить вирусный теракт ,
в том числе на дипломатических приёмах , встречах , переговорах ...
24.03.2020 г.
Уильям Стюарт, бывший президент Британской ассоциации развития науки, в свое время
сказал: «Первая мировая война была химической, Вторая мировая война была ядерной, и что
третья мировая война, не дай Бог, будет биологической».
Я не думаю, что сэр Стюарт был пророком - он определенно что-то знал.
Мы должны реально смотреть на положение вещей и трезво его оценивать -
http://Третья мировая война уже началась, и ее оружие - биологическое .