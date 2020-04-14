Зараз не 1986 рік, ніхто не буде приховувати правду. Правда в тому, що ситуація контролюється, - Зеленський про пожежі навколо ЧАЕС

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Президент Володимир Зеленський закликав українців не вірити фейкам і не піддаватися паніці. За його словами, ситуація з пожежами навколо ЧАЕС перебуває під контролем.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня впродовж останнього тижня глава Державної служби з надзвичайних ситуацій доповідає про перебіг подій. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів немає. Станом на зараз відкритий вогонь у Зоні відчуження не спостерігається", - сказав він.

Зеленський закликав громадян не піддаватися паніці. "Ми пам'ятаємо уроки 26 квітня 1986 року. І ніхто не буде приховувати від вас правду. Наразі правда полягає в тому, що ситуація там контрольована. Радіаційний фон у столиці та Київській області - у межах норми", - підкреслив глава держави.

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Президент зазначив, що стабілізації ситуації посприяла погода, але закликав також не забувати про співробітників ДСНС, які десять днів боролися з вогнем. Він нагадав, що до гасіння пожежі в зоні відчуження було залучено 1,5 тис. наших рятувальників і 110 одиниць техніки, зокрема, літаки і гелікоптери.

"Я щиро дякую нашим пожежникам та рятувальникам за мужнє виконання обов'язку. Все дні вони ризикують життям через бездумні дії окремих осіб. Дуже раджу всім, хто ще не зрозумів, чому не можна палити траву, подивитися фотографії з місця пожежі. Побачити стомлені обличчя пожежників, їх скривавлені, обпечені руки. Я вірю, що ми - розумна і доросла нація. Але якщо хтось все ще думає палити траву - знайте, що це може коштувати вам 153 тис. грн або навіть позбавлення волі", - вказав він.

Зеленський також нагадав, що Національна поліція України вже затримала осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність за свої дії.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.