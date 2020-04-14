"Розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно", - Зеленський розповів, коли чекати піку COVID-19

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"Розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно", - Зеленський розповів, коли чекати піку COVID-19

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що різкого стрибка захворюваності на коронавірус в Україні не сталося, але поки не можна розслаблятися для того, щоб спокійно пройти ключовий період у 20-х числах квітня.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Аналізуючи статистику хворих в Україні, останніми днями можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються постійно самоізоляції. І це слід продовжувати. Повинні чітко усвідомити: розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня", - сказав президент.

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Зеленський також закликав українців утриматися від відвідування храму на Великдень і відсвяткувати її відома.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+19 vitaliymkua
Але ж ти й притрушений. "Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19 - Цензор.НЕТ 2842

"Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19 - Цензор.НЕТ 1276
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14.04.2020 21:07
+13 Сергей Трофимов 7c913dc7
14-е прошло, пройдёт и 20-е, затем пик перенесут на начало мая...
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14.04.2020 21:05
+13 саша паламарчук
"Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19 - Цензор.НЕТ 1219
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14.04.2020 21:05
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