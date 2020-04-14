"Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський

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"Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський

Кількість щоденних тестувань на коронавірус в Україні збільшено втричі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми нарощуємо кількість тестувань на коронавірус. Зараз кількість щоденних тестувань збільшено втричі. Це дуже важливо, адже своєчасне виявлення вірусу допомагає зупинити його поширення і рятує життя українців", - сказав він.

Зеленський закликав усіх громадян, які контактували з хворими або у яких є ознаки ГРВІ, звертатися до сімейного лікаря.

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"Якщо у вас його немає - до швидкої допомоги. Захворіти на коронавірус - не соромно. Будь ласка, не бійтеся. І тим паче не думайте, що якось воно само обійдеться. Звертайтеся до лікаря та проходьте тестування", - сказав президент.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин тестування тест COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+26 Лариса fb3d953c
Заболеть коронавирусом не стыдно, стыдно вывезти все маски перед началом тяжелой эпидемии в стране.А потом продавать их в аптеках в десять раз дороже, чем были. И стыдно гуманитарной помощью торговать.
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14.04.2020 21:20
+19 саша паламарчук
"Заболеть коронавирусом - не стыдно. ... Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7877
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14.04.2020 21:25
+18 кацахол
Соромно бути зебілом.
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14.04.2020 21:19
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