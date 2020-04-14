Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ. ФОТО

14063

У приміщеннях Київської міської державної адміністрації (КМДА) увечері 14 квітня проводяться обшуки після того, як співробітники Служби безпеки України (СБУ) задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН у вівторок увечері з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Згідно з інформацією, чиновник вимагав хабар за вплив на ухвалення рішення про погодження містобудівних умов та обмежень у розмірі $125 тис. Він діяв через посередника, якого затримали співробітники СБУ під час одержання $60 тис. Також обговорювалися плани отримання $246 тис з іншого об'єкта будівництва.

Як передає видання НВ в КМДА триває обшук.

Видання намагається зв'язатися з Поворозником та отримати коментар, але його номер відключено.





Фото - НВ