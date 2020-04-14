На засіданні в четвер ВР призначить міністра енергетики, - Арахамія

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На засіданні в четвер ВР призначить міністра енергетики, - Арахамія

На своєму засіданні 16 квітня Верховна Рада розгляне призначення нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас у четвер буде новий міністр. Дійсно, в енергетиці зараз криза, не вистачає особи, яка приймає рішення, тому ми обов'язково його отримаємо і вже з програмою і розрахунками", - заявив голова фракції "Слуга народу".

Він зазначив, що, незважаючи на відсутність призначеного парламентом міністра, ведеться робота з підготовки антикризового плану для вітчизняної енергетики.

За словами Арахамії, відтепер всі кандидати на пост міністрів проходять співбесіду в профільному комітеті парламенту, презентують програму розвитку своїх відомств і визначають ключові показники ефективності.

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ВР Кабмін Арахамія
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Топ коментарі
+5 Irada
Неужели фамилия кандидата так испугала Шмыгаля, что он сразу нашел себе замену и приказ подготовил? Ждем завтра новость, что Шмыгаль с коронавирусом в больничке закрылся. На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5263
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14.04.2020 22:03
+4 Who's Here
А когда вернут нормально президента? На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2400
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14.04.2020 21:44
+4 Власов Сергей b3083465


tZE inform
Зеленский и К не могут найти человека, который бы согласился на пост министра энергетики. 9 отказалось. В этот "клуб самоубийц" никто записываться не хочет Сидите дома ! Иначе быть вам министром энергетики !
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14.04.2020 21:50
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