На засіданні в четвер ВР призначить міністра енергетики, - Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас у четвер буде новий міністр. Дійсно, в енергетиці зараз криза, не вистачає особи, яка приймає рішення, тому ми обов'язково його отримаємо і вже з програмою і розрахунками", - заявив голова фракції "Слуга народу".
Він зазначив, що, незважаючи на відсутність призначеного парламентом міністра, ведеться робота з підготовки антикризового плану для вітчизняної енергетики.
За словами Арахамії, відтепер всі кандидати на пост міністрів проходять співбесіду в профільному комітеті парламенту, презентують програму розвитку своїх відомств і визначають ключові показники ефективності.
tZE inform
Зеленский и К не могут найти человека, который бы согласился на пост министра энергетики. 9 отказалось. В этот "клуб самоубийц" никто записываться не хочет Сидите дома ! Иначе быть вам министром энергетики !