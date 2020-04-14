"Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень

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Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій (Зоря) жорстко розкритикував заклик предстоятеля УПЦ Онуфрія (Березовського) до своєї пастви, в якому він закликав на свято Великодня іти в храми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Зоря зазначив: "Після прочитання звернення митрополита Московського Патріархату в Києві владики Онуфрія ніякі інші стримані слова не приходять на думку, як слова Господні з книги пророка Ісаї: "У що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість? Уся голова у виразках, і все серце зачахло." (Іс 1:5)

Кілька тижнів всі, хто лиш може, спонукають громадян залишатися вдома.

Наша Церква вустами рішень Синоду, звернень Предстоятеля - закликає ЛИШАТИСЯ ВДОМА. Пояснюючи це християнським обов‘язком турботи про ближніх. Інші конфесії роблять такі ж заяви.

Навіть особисто Московський патріарх - закликає лишатися вдома.

А митрополит Онуфрій, після скандалу навколо масових зібрань у Чернівцях та Рівному, після повідомлень про 90 хворих у Лаврі, після госпіталізації митр. Павла, який місяць тому закликав "нічого не боятися і всім приходити" - звертається до пастви.

Фактично промовчавши останні дні й тижні, коли треба було говорити ледь не кожні кілька днів, пояснюючи вірним і духовенству, що слід робити - він каже:

"Цього року свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися. Хочу втішити тих, хто через хворобу або З ЯКИХОСЬ ІНШИХ ПРИЧИН залишаться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Пасхальну службу по телебаченню.

Завдяки владі, яка пішла нам на зустріч, Пасхальна служба буде транслюватися на телеканалах "Україна" та "Інтер". Ті ж віряни, ЯКІ ПРИЙДУТЬ НА БОГОСЛУЖІННЯ, стоятимуть і МОЛИТИМУТЬСЯ НА ВУЛИЦІ, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм"

Зоря продовжив: "Ані слова про НЕОБХІДНІСТЬ залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені.

Ані слова про чіткі роз‘яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів - не повинні мати місця. "У що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість?"

Ми теж хочемо, щоби люди молилися на Великдень у храмах - але зараз вони мають залишатися вдома! Приклад Лаври наочно пояснює - чому.

Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдастся достукатися до свідомості керівництва МПвУ, щоби вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх. Не треба більшого - просто процитуйте слово в слово".

Зоря навів звернення патріарха Московського Кирила (подаємо мовою оригіналу): "Да, мы обязаны соблюдать все нужные санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, Которые заявляют: "где же вера наша, если мы боимся инфекции?" Какой-то мудрый человек, Отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись и спрыгны с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтоб они нарушал правила, Которые нужно исполнять, Ссылаясь на веру?"

"Поэтому я Призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, Пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходит в храмы, преодолевать тяготения собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов"

"Потому безответственность и недальновидность могут очень дорого обойтись Церкви - и из-за болезни, и усиления аргументов новейших "воинствующих безбожников", которые так же, как сто лет назад, только ищут "оправданного" повода для возмущения общества против Церкви.

Пока еще есть время, владыки и братья с МПвУ, сделайте надлежащие шаги, "чтобы не дать повода ищущим повода" (2 Кор 11:12)!", - резюмував Зоря.