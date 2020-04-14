Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики

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У рамках боротьби з негативними наслідками поширення коронавірусу деякі українці отримають одноразову виплату в сумі 1000 гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Виплата допомоги передбачена постановою Кабінету Міністрів від 1 квітня.

Так, допомогу отримають:

- пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 5000 гривень на 1 квітня 2020;

- діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства (крім тих, хто також отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника або соціальну допомогу дитині померлого годувальника);

- особи з інвалідністю;

- ті, хто досяг пенсійного віку, але не отримав права на пенсію.

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Забезпечити ці виплати стало можливо після того, як 13 квітня Верховна Рада внесла зміни до держбюджету.

"Після вступу в силу змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб почати виплати, - зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. - Рішення парламенту дає можливість додатково направити понад 10 млрд гривень для виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйона осіб".