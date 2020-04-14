Після ухвалення "антиколомойського" закону іноземні кредитори дадуть $10 млрд, із них $ 6 млрд - у перший рік, - Арахамія

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Після ухвалення "антиколомойського" закону іноземні кредитори дадуть $10 млрд, із них $ 6 млрд - у перший рік, - Арахамія

У разі ухвалення законопроєкту №2571-д "Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" Україна отримає від іноземних кредиторів макрофінансову допомогу в розмірі 10 мільярдів доларів США.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це програма EFF: десь 3,5-4 мільярда доларів на перший рік. Як тільки підписується меморандум із МВФ, точно додається 1 мільярд, може, півтора мільярда доларів від Світового банку, 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу і ще декількох кредиторів. Сукупно це 5,5-6 мільярдів доларів у перший рік, а взагалі програма на 10 мільярдів доларів", - сказав Арахамія.

Він додав, що зараз Україні потрібен стабілізаційний платіж, оскільки є низка витрат у державному бюджеті, які вимагають додаткових коштів.

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Топ коментарі
+8 iMedvedeff
После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5023
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14.04.2020 22:32
+7 Who's Here
Спасибо Пороху за то что заставляет зеленых ублюдков принять этот закон После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3258
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14.04.2020 22:32
+7 Sinopticos
Схема старая...возьмем кредиты, отдадим долги по прошлым кредитам с процентами, главное... нам продержаться у власти сейчас, а после нас хоть потоп.
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14.04.2020 22:35
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