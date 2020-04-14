Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ

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Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував аналіз летальних випадків внаслідок коронавірусу, яких на 14 квітня зафіксовано 98.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці організації.

У повідомленні зазначається: "Внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, померло 98 осіб, 79% з яких мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів та ожиріння.

Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):

- серцево-судинні - 74%

- поєднаня захворювань - 29%

- цукровий діабет - 22%

- захворювання легенів - 9%

- новоутворення - 8%

- захворювання нирок - 7%

Зараз показник летальності становить 2,9%.

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Вісім осіб серед померлих в анамнезі мали поїздки за кордон упродовж останніх 14 днів до появи клінічних симптомів і тільки в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих 7 медичних працівників.

Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті становила 12 діб. Всі пацієнти серед померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР".