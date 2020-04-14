Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці організації.
У повідомленні зазначається: "Внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, померло 98 осіб, 79% з яких мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів та ожиріння.
Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):
Зараз показник летальності становить 2,9%.
Вісім осіб серед померлих в анамнезі мали поїздки за кордон упродовж останніх 14 днів до появи клінічних симптомів і тільки в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих 7 медичних працівників.
Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті становила 12 діб. Всі пацієнти серед померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР".
ДолбАёбы, а у кого такого нет после 40-50 ти лет?
Прошу прощения за цитату..