Боротьбу влади з COVID-19 вважають успішною 46% українців, неуспішною - 43%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

532

Оцінка українцями успішності чи неуспішності дій влади у боротьбі з коронавірусом розділилася майже порівну.

Про це свідчать результати опитування Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

46% опитаних вважають, що влада успішна у протидії епідемії коронавірусу, 43% - дотримуються протилежної думки. Водночас тільки 12% українців думають, що влада успішно впоралася із забезпеченням лікарень достатньою кількістю тестів на коронавірус, 65% вважають, що влада була в цьому неуспішною.

"14% українців думають, що влада успішна у справі запобігання можливих економічних проблем в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу, 66% опитаних вважають, що влада неуспішна", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС

Лише 12% респондентів вважають, що влада успішно впоралася із забезпеченням медиків засобами індивідуального захисту, а 70% учасників дослідження переконані, що влада не впоралася з цим завданням.

Позитивно оцінили забезпечення населення засобами індивідуального захисту 14% опитаних, а 80% дотримуються думки, що влада з цим не впоралася.

Читайте також: 70% українців вважають, що влада не впоралася з припиненням війни на Донбасі, 75% - з корупцією, - опитування КМІС

З 7 по 11 квітня 2020 КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старших) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.