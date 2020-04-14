У Чернівецькій області за добу виявили коронавірус у ще 43 жителів, - голова ОДА Осачук

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У Чернівецькій області сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 43 нових випадків захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 у місцевих жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні в Фейсбуці повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Він сказав, що статистика нинішнього дня "не дає приводу для того, щоб буковинці могли розслабитися чи надихнутися оптимізмом".

Нинішній день знову приніс нам результати лабораторних досліджень, і ці результати підтверджують ще 43 нові випадки інфікування", - додав голова ОДА.

Станом на вечір 14 квітня в Чернівецькій області загальна кількість випадків коронавірусу становить 589. Серед них 13 осіб померло, а 21 пацієнт одужав і був виписаний із лікарні.

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