У Чернівецькій області за добу виявили коронавірус у ще 43 жителів, - голова ОДА Осачук

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У Чернівецькій області сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 43 нових випадків захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 у місцевих жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні в Фейсбуці повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Він сказав, що статистика нинішнього дня "не дає приводу для того, щоб буковинці могли розслабитися чи надихнутися оптимізмом".

Нинішній день знову приніс нам результати лабораторних досліджень, і ці результати підтверджують ще 43 нові випадки інфікування", - додав голова ОДА.

Станом на вечір 14 квітня в Чернівецькій області загальна кількість випадків коронавірусу становить 589. Серед них 13 осіб померло, а 21 пацієнт одужав і був виписаний із лікарні.

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Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 Осачук Сергій коронавірус
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Топ коментарі
+4 patriotukrainy
Зато вербу освятили... ДЕБИЛЫ!!!
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14.04.2020 23:42
+4 Стопор
Мордор отжигает!

в Шанхае обнаружили коронавирус у 60 пассажиров эвакуационного рейса Аэрофлота SU208.
В Хэйлунцзян за сутки COVID-19 был диагностирован у 79 китайцев, вернувшихся на родину из Москвы.
в Монголии было зафиксировано за эти сутки 13 новых случаев заражения коронавирусом и все они были завезены в страну из России (с)
В итоге, в Китае приняли решение закрыть наземные пункты пропуска на границе с Россией
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14.04.2020 23:47
+3 irenka ko
Вербна неділя в Чернівцях вдалася. Шо ж тоді буде на Пасху?
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14.04.2020 23:54
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