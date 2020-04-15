На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

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Громадська організація "Інсайт", що займається захистом прав ЛГБТК, 13 квітня подала до суду на почесного патріарха Православної церкви України Філарета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Інсайт" у фейсбуці.

19 березня в інтерв'ю "4 каналу" патріарх заявив, що причиною епідемії коронавірусної інфекції є одностатеві шлюби.

"Ми про це не забули і весь цей час, як і обіцяли, готувалися до майбутнього судового процесу", - заявили в "Інсайт".

Позов направлено до Шевченківського районного суду Києва.

"Вимоги у нас дуже прості — визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її. Моральна шкода нами не заявлялася — бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТК-спільноти — це не питання грошей, це питання честі й гідності", - йдеться в повідомленні.

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