На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

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На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

Громадська організація "Інсайт", що займається захистом прав ЛГБТК, 13 квітня подала до суду на почесного патріарха Православної церкви України Філарета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Інсайт" у фейсбуці.

19 березня в інтерв'ю "4 каналу" патріарх заявив, що причиною епідемії коронавірусної інфекції є одностатеві шлюби.

"Ми про це не забули і весь цей час, як і обіцяли, готувалися до майбутнього судового процесу", - заявили в "Інсайт".

Позов направлено до Шевченківського районного суду Києва.

"Вимоги у нас дуже прості — визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її. Моральна шкода нами не заявлялася — бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТК-спільноти — це не питання грошей, це питання честі й гідності", - йдеться в повідомленні.

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Коронавірус і карантин
карантин Філарет ЛГБТ-спільнота COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+23 Irada
На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 9885 Можно как угодно относиться к однополым бракам, но Филарет обставил даже ГосДуру этим заявлением. Мало кому такое удается.
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15.04.2020 00:20
+18 Запорізький козак
Пьянючий мужик в разорванной рубашке, на морде у которого следы помады, в карманах - пустые бутылки, заходит в автобус и садится рядом с попом.
Разворачивает газету и что-то там читает. Потом поворачивается к попу и спрашивает:
- А вы не знаете, отец, от чего бывает артрит?
- Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбился с пути истинного, кто спит с падшими женщинами и злоупотребляет алкоголем!
- Ни хрена себе!..
Пьяный замолкает и смотрит задумчивым взглядом в пол. Поп пожалел, что высказался так резко:
- Ну ладно, сын мой! Давно ли у тебя артрит?
- Да вы что! У меня нет артрита! Тут в газете пишут, что артрит у патриарха...
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15.04.2020 00:48
+16 Olga Barskaya
Да вы что! Куда там Филарету с его старческим маразмом! От роспропаганды даже доктор Гебельс нервно курит в сторонке. Зацените красоту подачи информации))) На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 8843
На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 8691
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15.04.2020 02:01
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