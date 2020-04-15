На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Інсайт" у фейсбуці.
19 березня в інтерв'ю "4 каналу" патріарх заявив, що причиною епідемії коронавірусної інфекції є одностатеві шлюби.
"Ми про це не забули і весь цей час, як і обіцяли, готувалися до майбутнього судового процесу", - заявили в "Інсайт".
Позов направлено до Шевченківського районного суду Києва.
"Вимоги у нас дуже прості — визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її. Моральна шкода нами не заявлялася — бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТК-спільноти — це не питання грошей, це питання честі й гідності", - йдеться в повідомленні.
Разворачивает газету и что-то там читает. Потом поворачивается к попу и спрашивает:
- А вы не знаете, отец, от чего бывает артрит?
- Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбился с пути истинного, кто спит с падшими женщинами и злоупотребляет алкоголем!
- Ни хрена себе!..
Пьяный замолкает и смотрит задумчивым взглядом в пол. Поп пожалел, что высказался так резко:
- Ну ладно, сын мой! Давно ли у тебя артрит?
- Да вы что! У меня нет артрита! Тут в газете пишут, что артрит у патриарха...