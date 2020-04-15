Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко

Про це повідомив у фейсбуці глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичні товари. Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується", - написав він.
Під державне регулювання підпадають:
- гречка,
- цукор,
- борошно пшеничне в/г,
- вітчизняні макарони,
- молоко 2,5% в плівці,
- житньо-пшеничний хліб,
- курячі яйця 1 категорії,
- курка в тушці,
- вершкове масло 72,5%,
- мінеральна вода без газу.
Дорошенко зазначив, що перелік продукції, що підлягає регулюванню, може зростати.
"Державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу", - додав він.
За словами Дорошенко, держава буде вивчати причини зростання цін у роздрібних магазинах і аптеках і "мати можливість впливати і на виробників або імпортерів, якщо ціни ростуть без економічного обґрунтування".
Водночас він зазначив у коментарі, що рішення буде ухвалено Кабінетом Міністрів на засіданні 15 квітня.