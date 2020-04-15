Не раніше травня, я б прогнозував червень-липень, - Криклій про те, коли запустять громадський транспорт

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Рух громадського транспорту відновлюватимуть поступово і з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей унаслідок коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", – сказав він.

Криклій уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включно з метрополітеном.

"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень", – сказав міністр.

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"Усе залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно", – наголосив чиновник.