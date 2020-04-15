Не раніше травня, я б прогнозував червень-липень, - Криклій про те, коли запустять громадський транспорт

Про це повідомив в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей унаслідок коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", – сказав він.
Криклій уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включно з метрополітеном.
"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень", – сказав міністр.
"Усе залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно", – наголосив чиновник.
Пройдёт время и все поймут что вреда от карантина было больше чем пользы. Жертв из-за карантина будет больше чем от коронавируса.
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть как коронавирусом, так и разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.
Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
2045 рік. Вже 25 років триває карантин. У житловому секторі біля ПРПР (Пункту Розподілу Протеїнових Ресурсів) черга людей у масках та респіраторах: дають собачатину 5 категорії. Бабіща у протигазі зважує черговому громадянинові м'ясо, жили, кістки, тельбухи, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Не зрозумів, а це що? Нахмуя мені дошки та цвяхи?
- Мужик, ти з Місяця йопнувся? Собачатину 5 категорії рубають разом з будкою!..