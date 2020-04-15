Не раніше травня, я б прогнозував червень-липень, - Криклій про те, коли запустять громадський транспорт

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Не раніше травня, я б прогнозував червень-липень, - Криклій про те, коли запустять громадський транспорт

Рух громадського транспорту відновлюватимуть поступово і з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей унаслідок коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", – сказав він.

Криклій уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включно з метрополітеном.

"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень", – сказав міністр.

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"Усе залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно", – наголосив чиновник.

Коронавірус і карантин
карантин Метрополітен транспорт Криклій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Владим Васин
Через год Криклий будет отказываться от своих слов.
Пройдёт время и все поймут что вреда от карантина было больше чем пользы. Жертв из-за карантина будет больше чем от коронавируса.
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть как коронавирусом, так и разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.

Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
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15.04.2020 01:48
+15 Олег Тихонов 055f40a1
Тут недавно была новость что какой то там процент чувствуют себя счастливыми сидя дома на карантине. ЗЕбилы это не вы случайно? - без работы, без денег, без будущего, зато сколько теперь свободного времени на просмотр Рассмеши Гомика, Шапито 95 и прочего квартального мусора. Не поэтому ли ЗЕбилы такие счастливые стали?:?
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15.04.2020 01:31
+15 Welt Schmerz
Перефразую анекдот кінця 80-х (в оригіналі було "шел 25-й год перестройки").

2045 рік. Вже 25 років триває карантин. У житловому секторі біля ПРПР (Пункту Розподілу Протеїнових Ресурсів) черга людей у масках та респіраторах: дають собачатину 5 категорії. Бабіща у протигазі зважує черговому громадянинові м'ясо, жили, кістки, тельбухи, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Не зрозумів, а це що? Нахмуя мені дошки та цвяхи?
- Мужик, ти з Місяця йопнувся? Собачатину 5 категорії рубають разом з будкою!..
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15.04.2020 01:40
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