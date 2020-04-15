Себе видавала за прокурора, чоловіка - за співробітника СБУ: шахрайка ошукала киян на 4 млн гривень, - прокуратура

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34-річна киянка за пів року ошукала 9 жителів столиці, виманивши в них близько 4 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Зловмисниця створювала у потерпілих хибне уявлення про те, що вона є успішною, заможною людиною з міцними соціальними зв’язками та можливостями. Офіційно ніде не працюючи, жінка представлялася посадовцем ГПУ, а свого чоловіка рекомендувала як співробітника СБУ", - йдеться в повідомленні.

Жінка казала знайомим, що може завдяки знайомствам дістати зі знижкою елітні авто, техніку Apple, путівки тощо. Брала в них гроші і зникала.

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Киянці висунуто підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка у великих розмірах), ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Їй загрожує до 12 років за ґратами.