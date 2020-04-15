Чоловіка, який повідомив про нібито замінування станції метро "Нивки", посадили на 2 роки

Рішення ухвалив Деснянський райсуд Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.
Псевдомінер - мешканець Чернігова. Раніше його вже судили за вбивство, зґвалтування, крадіжку та зберігання наркотиків.
У грудні минулого року він зателефонував до поліції і повідомив про замінування. Правоохоронці перевірили метро і не виявили там вибухівки. Незабаром поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
За рішенням судді псевдомінер проведе у в'язниці 2 роки.
Выбегает злой-презлой мужик из подъезда, подбегает к ближайшему менту:
- Пожалуйста, арестуйте меня за что-нибудь, иначе я сейчас убью свою тёщу!
- О, так убей заодно и мою, а я тебе помогу поменьше срок получить.
Мужик плюнул и побежал к прокурору.
- Гражданин прокурор, заберите меня, а то я убью свою тёщу!
- Убей и мою, помогу, чтобы срок скостили.
Мужик напился, пошёл и убил трёх тёщ - свою, мента и прокурора.
Суд. Оглашают приговор:
- За убийство трёх тёщ гражданин Петренко приговаривается к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.
После чего судья негромко добавляет:
- А убил бы и мою, вообще бы условно получил...