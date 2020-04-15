НАТО обговорить партнерство розширених можливостей з Україною, - Столтенберг

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НАТО обговорить партнерство розширених можливостей з Україною, - Столтенберг

На віртуальній зустрічі міністрів оборони НАТО завтра серед інших питань обговорюватимуться шляхи подальшого зміцнення партнерства з Україною, зокрема у форматі партнерства розширених можливостей НАТО.

Про це у вівторок під час віртуальної пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми зараз розглянемо, як ми можемо надалі зміцнити партнерство з Україною. Партнерство розширених можливостей (НАТО) є одним з елементів у завтрашній дискусії, але для мене поки зарано робити висновки. Наразі все, що ми робимо разом, зміцнює партнерство між НАТО і Україною", - зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що НАТО цінує близьке партнерство з Україною, як і з іншими партнерами, у протистоянні кризі COVID-19, яка є спільним викликом та потребує спільної відповіді.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 2 квітня, за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ заявив, що союзники погодили заходи щодо подальшого поглиблення партнерства з Україною та Грузією.

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Топ коментарі
+4 Vladimir Longer
База Нато в Мариуполе!
Вот наша первоочередная цель, решающая проблему с Азовом!
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15.04.2020 02:06
+4 Форум123456789
какое НАТО, если наша "какая разница" войнy прекращает, просто прекратив стрелять, только ихтамнеты не прекращают.
сдача страны идет полным ходом, на майдановцев заводят дела, б/y рыги из масковии возвращаются, зеленые сопли закидывают пробники о примирении с оккyпантом, антиколомойский закон зафлyдили.
полная *опа....
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15.04.2020 02:25
+3 Ali Hasan
А що тепер обговорювати з НАТО? Створіть Консультативну групу і підписуйте документи.
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15.04.2020 01:57
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