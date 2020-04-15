Двох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб

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14 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські воїни рішуче відкривали вогонь у відповідь, змушуючи противника повернутися до режиму "тиша".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, всі обстріли минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, Пісків та Павлополя.

Повідомляється, що проти оборонців Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети.

Поруч з Новомихайлівкою російські найманці застосували проти українських військовослужбовців ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Увечері противник вів вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по позиціях ОС у районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам’янка.

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"Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє наших героїв зазнали поранень, один воїн зазнав бойового ураження", - йдеться в повідомленні.

"Агресивні та злочинні дії з боку російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. На кожен обстріл противник і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників. Втрати збройних формувань РФ уточнюються", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.





