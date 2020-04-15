COVID-19: у світі захворіли майже 2 млн осіб, кількість жертв перевищила 126 тис. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 15 квітня в усьому світі зареєстрували 1 981 239 (на вчора - 1 920 618) випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень, як і раніше, США - там кількість хворих досягла 609,2 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстровано 126 681 (на вчора - 119 686) летальний випадок.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 26 041, хворих - 609 240, протестовано - 3 081 620.

В Італії за весь час захворіли 162 488 осіб. Водночас померли 21 067.

Іспанія повідомляє про 174 060 інфікованих. З них 18 255 осіб померли.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Італії, США, Іспанії та Франції.

Так, у Франції померло 15 750 осіб, у Великій Британії - 12 129, в Ірані - 4683, Бельгії - 4157, у Німеччині - 3495, у Нідерландах - 2955, в Туреччині - 1403, у Швейцарії - 1174.

У РФ кількість заражених досягла 21 102 осіб, померли - 170; у Білорусі - 3281, померли - 33; в Польщі - 7202, померли - 263; в Молдові - 1934, померли - 40; в Угорщині - 1512, померли - 122; в Румунії - 6879, померли - 351; в Словаччині - 835, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 270 нових випадків COVID-19, загалом - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали.