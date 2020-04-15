США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що США обрали невідповідний час для припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Зараз не час скорочувати ресурси для роботи ВООЗ або будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з вірусом", - повідомив Гутерреш.

Генсек ООН додав, що ВООЗ має надаватися вся необхідна підтримка, щоб світ зміг перемогти COVID-19.

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Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна тимчасово припиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доти, поки у Вашингтоні не вивчать, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу.