За добу у США через коронавірус померли 2228 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

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За добу у США через коронавірус померли 2228 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

За один день у Сполучених Штатах зареєстрували 2228 смертей від коронавірусу. Це найбільша цифра від початку епідемії.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ

Уперше за добу в США померли понад 2200 осіб - 2228.

За даними Університету Джонса Гопкінса, який веде актуальну статистику, загальна кількість летальних випадків, викликаних COVID-19, станом на ранок 15 квітня становить у країні 26 041.

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Попередній антирекорд становив 1736 смертей за один день (14 квітня).

Нагадаємо, збудник пневмонії COVID-19 виявлено у майже 2 млн осіб, померли понад 126 тисяч.

Коронавірус і карантин
карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Геракл Платонович
Ничего мы скоро их догоним...
Сатанат Рпц мп соберет на Пасху всех ополоумивших...а они разнесут хворь своим близким...родичам и снакомым!
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15.04.2020 08:48
+7 Эдуард Силенко
У випадку виникнення таких хвороб,потрібно відразу приймати рішення про повну ізоляцію внутрішню та зовнішню країни в якій вона виникла і усім світом допомагати цій державі, як економічно так і медикаментами та обладнанням, а не розвозити хворобу по усьому світі, а потім ізольовуватися кожен окремо. А так як це було зроблено зі сторони держав лідерів та всесвітніх організацій, то тут однозначно можна сказати, що це або недоумкуватість або диверсія світового масштабу, мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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15.04.2020 08:38
+4 Кирилл Лещенко
В фазе экспоненциального роста каждый день наибольшее количество (заболевших и др.) с начала эпидемии. Хватит истерику разгонять. И так разогнали до неприличия.
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15.04.2020 08:38
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