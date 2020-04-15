За добу у США через коронавірус померли 2228 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ
Уперше за добу в США померли понад 2200 осіб - 2228.
За даними Університету Джонса Гопкінса, який веде актуальну статистику, загальна кількість летальних випадків, викликаних COVID-19, станом на ранок 15 квітня становить у країні 26 041.
Попередній антирекорд становив 1736 смертей за один день (14 квітня).
Нагадаємо, збудник пневмонії COVID-19 виявлено у майже 2 млн осіб, померли понад 126 тисяч.
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