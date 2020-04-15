Пожежі під Чорнобилем: триває гасіння осередків тління, відкритого вогню немає, - ДСНС

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Станом на ранок середи триває гасіння осередків тління в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 15 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем, на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

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До гасіння залучено 521 особу та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 рятувальників особового складу та 86 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 3 скиди – 6 т води).