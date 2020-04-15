У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду в Facebook.
"Пандемія та вимушені карантинні заходи внесли зміни у життя кожного українця. Тепер, коли ми перебуваємо вдома, саме час опановувати цифрові навички. Досить корисним для Вас може стати мобільний додаток "Пенсійний фонд"", - сказано в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, з його допомогою, залишаючись вдома, можна:
Також у відомстві розповіли, як встановити мобільний додаток на смартфон або планшет з підключенням до інтернету.
Крок 1 Версії мобільного додатку для пристроїв з операційними системами Android та IOS розміщені в Google Play та AppStore відповідно.
Крок 2 Натиснувши опцію "установити", абсолютно безкоштовно встановлюємо його на телефон .
Крок 3 Відкривши мобільний додаток, буде запропоновано обрати варіанти входу в особистий кабінет.
У додатку є кілька таких способів входу:
- за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Для цього він має бути збереженим у Вашому телефоні. Також потрібно із запропонованого переліку вибрати акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), що видав електронний ключ, і залишити позначку, ким Ви є: "фізичною" або "юридичною" особою;
- за допомогою GovID. Якщо обираєте цей спосіб, відкривається панель, де пропонується здійснити вхід, обравши із запропонованого переліку банк, у якому Ви обслуговуєтесь. Після цього необхідно ввести номер банківської картки, і Вам одразу надійде смс-повідомлення з шістьма цифрами, які потрібно ввести у поле на екрані;
- за допомогою реєстрації. Для цього потрібне особисте відвідування Пенсійного фонду, де видадуть логін і пароль. Проте, сьогодні це не на часі;
- за допомогою електронного пенсійного посвідчення, якщо воно у Вас наявне.
"Після швидкої процедури реєстрації відкривається перелік послуг, які можливо отримати через мобільний додаток "Пенсійний фонд"", - додали у відомстві.
То чем занимается правительство называется "толочь воду в ступе" или имитация бурной деятельности