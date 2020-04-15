У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію

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У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію

У Пенсійному фонді розповіли пенсіонерам про новий мобільний додаток, в якому можна розрахувати свою пенсію і подивитися інформацію про свій стаж, не виходячи з дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду в Facebook.

"Пандемія та вимушені карантинні заходи внесли зміни у життя кожного українця. Тепер, коли ми перебуваємо вдома, саме час опановувати цифрові навички. Досить корисним для Вас може стати  мобільний додаток "Пенсійний фонд"", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, з його допомогою, залишаючись вдома, можна:

  • ознайомитись з інформацією щодо набутого страхового стажу, сплати роботодавцями страхових внесків;
  • переглядати інформацію в Електронному реєстрі листків непрацездатності та відомості про трудову діяльність;
  • скористатись послугою "Пенсійний калькулятор", який допоможе розрахувати майбутню пенсію за віком;
  • подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, в тому числі за принципом "одне відвідування";
  • переглянути інформацію електронної пенсійної справи (якщо Ви пенсіонер);
  • звертатись до Пенсійного фонду зі своїми запитаннями та отримувати на них відповіді.

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Також у відомстві розповіли, як встановити мобільний додаток на смартфон або планшет з підключенням до інтернету.

Крок 1  Версії мобільного додатку для пристроїв з операційними системами Android та IOS розміщені в Google Play та AppStore відповідно.

Крок 2 Натиснувши опцію "установити", абсолютно безкоштовно встановлюємо його на телефон .

Крок 3  Відкривши мобільний додаток, буде запропоновано обрати варіанти входу в особистий кабінет.

У додатку є кілька таких способів входу:

-  за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Для цього він має бути збереженим у Вашому телефоні. Також потрібно із запропонованого переліку вибрати акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), що видав електронний ключ, і залишити позначку, ким Ви є: "фізичною" або "юридичною" особою;

- за допомогою GovID. Якщо обираєте цей спосіб, відкривається панель, де пропонується здійснити вхід, обравши із запропонованого переліку банк, у якому Ви обслуговуєтесь. Після цього необхідно ввести номер банківської картки, і Вам одразу надійде смс-повідомлення з шістьма цифрами, які потрібно ввести у поле на екрані;

- за допомогою реєстрації. Для цього потрібне особисте відвідування Пенсійного фонду, де видадуть логін і пароль. Проте, сьогодні це не на часі;

- за допомогою електронного пенсійного посвідчення, якщо воно у Вас наявне.

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"Після швидкої процедури реєстрації відкривається перелік послуг, які можливо отримати через мобільний додаток "Пенсійний фонд"", - додали у відомстві.

У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію 01
У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію 02

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Топ коментарі
+14 5 копійок
А у кого кнопочний телефон(бабофон)? Дайошш кожному пенсу по смартфону!
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15.04.2020 09:08
+13 Дмитрий Ч
И нахрена пенсионерам смотреть свой стаж, если они уже вышли на пенсию. Стаж нужно знать при выходе на пенсию, а не при выходе на улицу.
То чем занимается правительство называется "толочь воду в ступе" или имитация бурной деятельности
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15.04.2020 09:09
+9 5 копійок
Як у цьому бабофоні подивитись ваш додаток? ЗЕвлада ідійоти. У них страна в смартфоні. У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 9416
У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 837
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15.04.2020 09:24
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