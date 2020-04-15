Масок немає, а як противірусне дають цибулю, - Полозов розповів про боротьбу з коронавірусом у СІЗО "Лефортово", де утримують українських політв'язнів

Про це повідомляють Крим.Реалії із посиланням на його адвоката Миколу Полозова, передає Цензор.НЕТ.
За словами адвоката, перед засіданням суду 14 квітня щодо апеляції на продовження арешту йому вдалося поспілкуватися з підзахисним буквально п'ять хвилин.
"Іван Григорович був у медичній масці. Я запитав, чи на постійній основі він її носить? Яцкін відповів, що видали перед судом", - сказав Полозов.
За словами ув'язненого кримчанина, як протиепідемічні заходи в його камері двічі проводилося прибирання протягом двох тижнів. "З'явилася така практика видавати в обід ув'язненим половину цибулини, нібито для підтримки імунітету, однак жодних замірів температури в ув'язнених у СІЗО не проводиться", - заявив адвокат.
На засіданні Московського міського суду суддя Наталія Коновалова відхилила апеляційну скаргу захисту на продовження арешту Яцкіна і залишила чинним рішення Лефортовського районного суду Москви. Він залишиться в СІЗО до літа
О масках и не спрашиваю даже...