Першу смерть через коронавірус зафіксовано в Кременчуці, - мер Малецький

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У Кременчуці зафіксовано першу смерть від пневмонії, викликаної коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав мер міста Віталій Малецький.

За його словами, помер чоловік 84 років, який хворів з 3 квітня, по допомогу до лікарів звернувся лише 13 квітня. Був госпіталізований з пневмонією в інфекційне відділення БІЛ "Кременчуцька". ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат.

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"Царство небесне. Похоронні заходи відбудуться згідно з настановами МОЗ. Наші комунальники всім забезпечені і готові до такої ситуації", - написав він.

"Бережіть себе і своїх близьких. У разі поганого самопочуття відразу звертайтеся до лікарів. Дотримуйтесь карантинних заходів", - додав Малецький.