На ранок 15 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали, - МОЗ

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минздрав

В Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено

Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 13 187 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Olia Prokofieva
Так это еще Пасха не наступила Фанатикам приготовится..Плохо только, что мы вместе с ними в одной лодке
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15.04.2020 09:34
+8 Анатолій Вітер
А не далее как вчера уже начинали дышать о снижении Ыпидемеии. И даже Бубочка что то вякнул по этому поводу...
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15.04.2020 09:35
+7 Sergiy Kulyk
"з кожным днэм всэ кращэ и кращэ!
тикы слипый того нэ бачыть..."

(Л.Д. Кучма, 1995 г.)
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15.04.2020 09:34
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