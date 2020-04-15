16 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Львівщині, загалом 152 хворих, - міськрада

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У Львові та Львівській області 152 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та очільниця міського штабу з протидії коронавірусу.

Так, за станом на 8:00 у Львові та Львівській області підтверджено 152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 - летальні.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 926 осіб, госпіталізовані - 259, на амбулаторному лікуванні - 667 осіб, виписані - 170 осіб. Зараз у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 152 осіб, 6 людей померло. 6 пацієнтів одужало.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 146 ПЛР-тестів, з яких 16 - позитивні.

Як повідомлялося раніше, на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали.