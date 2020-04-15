У Глухові 15 квітня оголошено Днем жалоби у зв’язку зі смертю бійця на Донбасі

Про це повідомляє Глухівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"З метою вшанування пам’яті померлого військовослужбовця, техніка 1 мінометної батареї військової частини А 4590, прапорщика Лазаревича Олексія Миколайовича оголосити в місті Глухові 15 квітня 2020 року Днем жалоби. На знак скорботи за померлим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста", - йдеться в повідомленні.
55-річний глухівчанин помер 13 квітня від гострої серцевої недостатності. В цей час він перебував у зоні ООС.