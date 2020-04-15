"Справа Чорновол" потрібна для просування позиції про "майдан як держпереворот", - Закревська

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Захист і сім'ї Героїв Небесної Сотні очікують офіційної заяви Управління у справах Майдану ДБР щодо спотворення хронології подій 18 лютого 2014 року, оскільки всупереч заяві пресслужби ДБР, на момент подій біля офісу Партії регіонів вже почалося побиття протестувальників у Маріїнському парку і велася стрілянина по протестувальниках з боку ВР і "Беркута".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР на офіційному сайті розміщує ОСЬ ЦЕ:

"Відповідно до матеріалів кримінальних проваджень та встановленої хронології подій, розстріли на Майдані та прилеглих вулицях у м. Києві 18.02.2014 розпочалися після підпалу офісу "Партії регіонів" (С) ДБР.

Дуже цікаво, ким саме (яким органом досудового розслідування, конкретним підрозділом, слідчою групою) і в яких кримінальних провадженнях таку цікаву хронологію встановлено. І хто ці провадження розслідував і коли. Бо взагалі-то до того, як неадвокат неянуковича небабіков не став першим заступником директора ДБР, це була позиція захисту Януковича. І саме таку "хронологіію подій" обстоювали його адвокати, обгрунтовуючи "державний переворот". А об'єктивна картина геть інша... На момент подій на Липській вже почалося побиття протестувальників в Маріїнському парку, велась стрільба по протестувальникам з боку ВВ і Беркуту, використовувались нештатні спецзасоби, відірвані руки, розбиті голови, простріляні очі... Все це саме 18-го лютого, навіть якщо ми не берем попередні дати почалося раніше", - заявила Закревська.

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"Цікава також позиція з приводу встановленої "хронології подій 18-го лютого" Управління у справах Майдану ДБР - того самого ,яке ЄДИНЕ із слідчих управлінь виведено з-під підпорядкування неадвоката Януковича Олександра Бабікова.

- Чи погоджуються вони з такою хронологією?

- Чи спростовують її?

- Хто окрім слідчих управління у справах Майдану в ДБР має в розпорядженні відповідні матеріали проваджень, щоб робити такі висновки і надавати таку інформацію пресс-службі?

Чекаємо разом із потерпілими публічну позицію з цього приводу.

Цікава позиція процесуальних керівників у справах Майдану з цього приводу? Саме для цього потрібна була "Справа Чорновол"? Щоб просунути позицію захисту Яника про "майдан як державний переворот" на новий рівень і закріпити її на рівні конкретного вироку? Так пан, Бабіков?"- резюмувала Закревська.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.





