За добу в РФ виявлено 3 388 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 24,5 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі російського оперативного штабу з контролю і моніторингу поширення інфекції.
За останню добу в Росії підтверджено 3388 нових випадків коронавірусу в 65 регіонах, зафіксовано 28 летальних випадків. Вперше діагнози поставлені в Чукотському і Ненецькому автономних округах. За добу в Росії повністю одужали 292 людини.
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Також за даними російського оперштабу, в окупованому Севастополі виявлено один випадок зараження коронавірусом.
"Всього на сьогоднішній день в Росії зареєстровано 24 490 випадків коронавірусу в 84 регіонах. За весь період зафіксовано 198 смертей, одужали 1986 осіб", - сказано в повідомленні.
Раніше президент Росії Володимир Путін розповів про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Він уточнив, що хвороба у пацієнтів стає важкою, а до територій з підвищеними ризиками належить Москва, Підмосков'я і міста-мільйонники. За словами глави держави, у разі необхідності для боротьби з інфекцією потрібно залучити кошти Міністерства оборони.
Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності на коронавірус на півострові.
За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих з підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.