За добу в РФ виявлено 3 388 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 24,5 тис.

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За останню добу в Росії зафіксували 3388 нових випадків зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі російського оперативного штабу з контролю і моніторингу поширення інфекції.

За останню добу в Росії підтверджено 3388 нових випадків коронавірусу в 65 регіонах, зафіксовано 28 летальних випадків. Вперше діагнози поставлені в Чукотському і Ненецькому автономних округах. За добу в Росії повністю одужали 292 людини.

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- Івановська область - 25

- Калузька область - 25

- Краснодарський край - 24

- Хабаровський край - 23

- Брянська область - 22

- Ставропольський край - 20

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- Пензенська область - 16

- Ханти-Мансійський АО - 15

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- Кіровська область - 13

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- Красноярський край - 11

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- Воронезька область - 7

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- Ямало-Ненецький АО - 7

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- Псковська область - 6

- Ростовська область - 6

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- Республіка Бурятія - 6

- Республіка Хакасія - 6

- Калінінградська область - 5

- Республіка Дагестан - 5

- Бєлгородська область - 4

- Республіка Карелія - ​​4

- Приморський край - 4

- Республіка Калмикія - 3

- Челябінська область - 3

- Алтайський край - 3

- Вологодська область - 2

- Омська область - 2

- Республіка Крим - 2

- Ненецький автономний округ - 1

- Волгоградська область - 1

- Оренбурзька область - 1

- Кемеровська область - 1

- Сахалінська область - 1

- Чукотський АТ - 1

Також за даними російського оперштабу, в окупованому Севастополі виявлено один випадок зараження коронавірусом.

"Всього на сьогоднішній день в Росії зареєстровано 24 490 випадків коронавірусу в 84 регіонах. За весь період зафіксовано 198 смертей, одужали 1986 осіб", - сказано в повідомленні.

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Раніше президент Росії Володимир Путін розповів про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Він уточнив, що хвороба у пацієнтів стає важкою, а до територій з підвищеними ризиками належить Москва, Підмосков'я і міста-мільйонники. За словами глави держави, у разі необхідності для боротьби з інфекцією потрібно залучити кошти Міністерства оборони.

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Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності на коронавірус на півострові.

За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих з підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.