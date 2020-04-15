Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету до коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

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У зв'язку з масовим поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету в людини.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що колективний імунітет формується профілактикою.

"Колективний імунітет, який формується через хворобу, - це середньовічний колективний імунітет. Порятунок для нас - винахід вакцини. 80% людей перехворіють коронавірусом у легких формах. Багато з них навіть не помітять, що вони ним хворіли", - зазначив Ляшко.

Ляшко уточнив, що днями читав статтю одного американця, де він пише, що безсимптомних хвороб не буває. Головний санлікар вважає, що є такі симптоми, на які люди не звертають уваги.

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Ляшко розповів, що нещодавно зустрічався з представниками однієї приватної лабораторії.

"І я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас у питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету. І якщо в нас у маленьких населених пунктах був великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з’явився імунітет, у кого ні", - пояснив Ляшко.

За його словами, це може бути одним із варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести щодо наявності (у населення. - Ред.) імунітету.

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Ляшко допускає, що пом'якшення карантину в Україні може бути після 24 квітня за умови дотримання карантину на Великдень.