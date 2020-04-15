Макрон сподівається переконати Путіна підтримати його ініціативу про глобальне припинення вогню через пандемію коронавірусу

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Президент Франції Емманюель Макрон розраховує, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом підтримає його ініціативу про припинення вогню в усьому світі в умовах пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю радіо France Internationale.

"Я говорив з ним на самому початку, коли виступив з ініціативою. Я не розмовляв з ним, поки не отримав тверде підтвердження від інших лідерів, але поговорю в найближчі кілька годин", - сказав Макрон.

Він додав: "Я думаю, що президент Путін обов'язково погодиться, і коли він дасть згоду, ми зможемо провести таку відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, рішуче і ефективно".

Макрон повідомив, що вже дістав підтримку з боку всіх інших постійних членів Ради безпеки ООН: голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

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Першим із закликом до всіх країнами світу про припинення вогню у всіх наявних конфліктах 23 березня виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.