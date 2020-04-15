Ляшко про пом'якшення карантину: "Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "НВ".
Відповідаючи на запитання, що має відбуватися в Україні, щоб режим карантину був пом'якшений, Ляшко сказав: "Ми будемо спостерігати за динамікою в країнах Європейського Союзу і пропонувати певні кроки пом'якшення, беручи до уваги ситуацію у нас. Але пом'якшення будуть. Нам би зараз на Великдень дотримуватися всіх умов карантину".
"Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня, коли буде найбільше інфікованих, якщо люди не будуть дотримуватися карантину. А після цього будемо ухвалювати рішення", - додав він.
За словами Ляшка, якщо люди почнуть масово все порушувати, то у нас може бути величезний сплеск.
"Середній інкубаційний період (коронавірусу. - Ред.) 14 днів. Але симптоми з'являються на п'ятий-сьомий день", - пояснив він.
Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел.
Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение.
И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские!
В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?!
Траншея ограждена. Работает МЧС.
Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа.
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P.S. Убедительно просим, представителей всех конфессий, воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на период карантина.
Пожалуйста, не превращайтесь в служителей культа.
Храни Вас Господь !
Mykhailo Lysenko з Borys Filatov.
13 год ·
Чудны дела твои, Господи !
Думается мне, что событие произошедшее в это Вербное Воскресение, в одном их храмов расположенных на улице Михаила Аверьяновича Паникахи, не могло не затронуть сердца и души добрых самаритян проживающих в городе Днепр.
Кто не владеет ситуацией, сообщаю: один из служителей культа (не путать с священнослужителями) видимо согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушении постановления городского совета.
В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа, при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех, наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян.
Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек.
Я не знаю, преподают ли сейчас в духовных семинариях основы гигиены и академминимум о нераспространении инфекций , но то, что руководитель вышеупомянутой обители наплевал на решение городского совета, остается фактом.
Ок.