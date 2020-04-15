Ляшко про пом'якшення карантину: "Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня"

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Ляшко про пом'якшення карантину: "Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня"

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що МОЗ буде спостерігати за динамікою в країнах Європейського Союзу і пропонувати певні кроки пом'якшення, беручи до уваги ситуацію у нас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "НВ".

Відповідаючи на запитання, що має відбуватися в Україні, щоб режим карантину був пом'якшений, Ляшко сказав: "Ми будемо спостерігати за динамікою в країнах Європейського Союзу і пропонувати певні кроки пом'якшення, беручи до уваги ситуацію у нас. Але пом'якшення будуть. Нам би зараз на Великдень дотримуватися всіх умов карантину".

"Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня, коли буде найбільше інфікованих, якщо люди не будуть дотримуватися карантину. А після цього будемо ухвалювати рішення", - додав він.

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За словами Ляшка, якщо люди почнуть масово все порушувати, то у нас може бути величезний сплеск.

"Середній інкубаційний період (коронавірусу. - Ред.) 14 днів. Але симптоми з'являються на п'ятий-сьомий день", - пояснив він.

Коронавірус і карантин
карантин Великдень Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Алла Новосад 5b57f84f
Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров.

Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел.

Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение.
И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские!

В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?!
Траншея ограждена. Работает МЧС.

Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа.
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P.S. Убедительно просим, представителей всех конфессий, воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на период карантина.
Пожалуйста, не превращайтесь в служителей культа.
Храни Вас Господь !
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15.04.2020 10:14
+9 Гыг с Вами
пару картинок в подтверждение истинности ваших слов Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 6010

Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 5742 Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 4614
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15.04.2020 10:17
+6 Алла Новосад 5b57f84f
Из Днепра с креативом.

Mykhailo Lysenko з Borys Filatov.
13 год ·

Чудны дела твои, Господи !
Думается мне, что событие произошедшее в это Вербное Воскресение, в одном их храмов расположенных на улице Михаила Аверьяновича Паникахи, не могло не затронуть сердца и души добрых самаритян проживающих в городе Днепр.

Кто не владеет ситуацией, сообщаю: один из служителей культа (не путать с священнослужителями) видимо согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушении постановления городского совета.
В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа, при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех, наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян.
Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек.


Я не знаю, преподают ли сейчас в духовных семинариях основы гигиены и академминимум о нераспространении инфекций , но то, что руководитель вышеупомянутой обители наплевал на решение городского совета, остается фактом.
Ок.
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15.04.2020 10:14
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