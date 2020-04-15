Німеччина зафіксувала новий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу - 285

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У вівторок у Німеччині було зареєстровано 285 смертей від коронавірусу - це найбільша кількість померлих від COVID-19 за добу від початку епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Попередній антирекорд за смертями від коронавірусу в країні становив 266 випадків.

Водночас зазначається, що в країні спостерігається спад кількості нових заражень. У вівторок кількість підтверджених випадків зросла на 2486, до 127 583, і це один з найнижчих показників на сьогодні.

Також слід зазначити, що близько 72 600 жителів Німеччини вже вилікувалися від коронавірусу.

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