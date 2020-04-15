"Говорити про вихід із карантину недоцільно", - міністр охорони здоров'я Степанов

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Вихід із карантину можливий тільки після стійкого зниження захворюваності на COVID-19, поки про це говорити недоцільно.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на сьогоднішній антирекорд щодо захворюваності, вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно. Ми розглядаємо, за яких умов можливий вихід з карантину в Україні, і можу впевнено сказати: це можливо, тільки коли ми будемо бачити стійке зниження захворюваності на COVID-19" , - сказав Степанов.

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За словами міністра, МОЗ аналізує досвід різних країн щодо виходу з карантину, "щоб зробити його максимально комфортним, але тільки після того, коли побачимо, що для цього є можливість у нашій країні".