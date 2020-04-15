$35 млн з виділених Світовим банком Україні $135 млн скерують на протидію COVID-19, - Степанов

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Україна направить $35 млн, виділених Світовим банком, на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Про це під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми змогли додатково залучити $135 млн від Світового банку, з них $35 млн підуть на боротьбу з коронавірусом", - заявив він.

За словами Степанова, $20 млн підуть на закупівлі матеріалів і обладнання, а $ 15 млн - на додаткове фінансування медустанов для оперативної протидії коронавірусу.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Світовий банк готовий виділити Україні $ 135 млн на медицину.