"Час переходити до налагодження діалогу між країнами", - депутат Держдуми щодо заяв про ракету "Вільха"

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У Держдумі РФ відреагували на слова директора українського Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана про ракету "Вільха-М".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RT, депутат Держдуми від окупованого Росією Севастополя Дмитро Бєлік заявив, що "настав час переходити до налагодження діалогу між країнами".

"Коли весь світ бореться з пандемією коронавірусу, держави надають допомогу одна одній, українські еліти продовжують марити "війною" з Росією. А директор Павлоградського хімзаводу заявляє, що українська "диво-зброя" може стати серйозною загрозою для Росії. Ця тема вже давно застаріла, час переходити до налагодження діалогу між країнами", - сказав він.

Нагадаємо, раніше директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман розповів про модернізовану ракету "Вільха-М".

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"У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути завдані і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того-таки "Каменського", - сказав Шиман.

Новина про це викликала великий резонанс в російських ЗМІ.