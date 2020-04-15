В'ятровича викликали в ДБР через форум, присвячений Голодомору

7786

Народного депутата фракції "ЄС", ексглаву Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича викликали на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене викликають на допит в ДБР. Як свідка у справі, ініційованій Бужанським - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-й річниці пам'яті жертв Голодомору", - написав він.

За словами В'ятровича, виклик підписаний слідчим Амеліним, на якого він раніше подав до суду за "ігнорування" державної зради Єрмаком і Кучмою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Чорновол" потрібна для просування позиції про "майдан як держпереворот", - Закревська

"У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?" - запитує В'ятрович.

У коментарі телеканалу "Прямий" В'ятрович зазначив, що вбачає у цьому суто політичне переслідування і реалізацію російського сценарію.

"У 2018 році до 85 роковин Голодомору нами було організовано великий міжнародний захід за участю дослідників з цілого світу і українських дослідників. Ми два дні працювали, і я вважаю, що це був один з найважливіших заходів в контексті відзначення 85 роковин Голодомору. Кілька місяців тому я дізнався, що мій колега Макс Бужанський подав заяву на ДБР щодо нібито неправомірних витрат на організацію цього форуму", – повідомив В’ятрович.

"Я в цьому вбачаю виключно політичні переслідування, продовження, на жаль, тих політичних переслідувань щодо нашої політичної сили, які тривають вже кілька місяців. Які зачепили і Президента Порошенка, і мою колегу Софію Федину, а вчора буквально і Тетяну Чорновол. Особливої брутальності цьому надає те, що приводом для переслідування мене обрано, власне, захід, який присвячений поширенню правди про Голодомор. Від цього всього, вибачте, тхне якимось совком і бажанням крім всього іншого ще й залякати тих людей, які готові говорити правду про Голодомор, і знову таки в цьому вбачаю величезну користь Росії", – переконаний В’ятрович.