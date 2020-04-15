Погоджено взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі, яке має відбутися до Великодня, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.
"Відповідно до принципової угоди, досягнутої Тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, робоча група ТКК з гуманітарних питань погодила сьогодні (14 квітня. - Ред.) деталі взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом на сході України", - заявила вона.
"Взаємне звільнення та обмін відбуватимуться у визначений час перед православним Великоднем", - додала Грау.
Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваних осіб, який має відбутися до 17 квітня.
Опять будешь менять проштрафившихся проституток и таксистов на пойманных агентов ФСБ и убийц украинских солдат?
освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Источник: https://censor.net.ua/n3189155
взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3189155
Кацапы полностью не при чём.