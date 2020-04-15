Погоджено взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі, яке має відбутися до Великодня, - спецпредставник ОБСЄ Грау

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Погоджено взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі, яке має відбутися до Великодня, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Чергове взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) має відбутися до Великодня, його деталі погоджено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

"Відповідно до принципової угоди, досягнутої Тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, робоча група ТКК з гуманітарних питань погодила сьогодні (14 квітня. - Ред.) деталі взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом на сході України", - заявила вона.

"Взаємне звільнення та обмін відбуватимуться у визначений час перед православним Великоднем", - додала Грау.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваних осіб, який має відбутися до 17 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау

Обмін полоненими
обмін ОБСЄ Донбас полонені Грау Хайді
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Топ коментарі
+4 Гаюлий Серега
Дебил блин! Не думай шо все дурные, как зрители Квартала!
Опять будешь менять проштрафившихся проституток и таксистов на пойманных агентов ФСБ и убийц украинских солдат?
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15.04.2020 11:23
+2 Fox Ermolova
Детали остались неизменными.
освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Источник: https://censor.net.ua/n3189155
взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3189155
Кацапы полностью не при чём.
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15.04.2020 11:16
+1 Irada
Кацапы на обмен требуют и убийцу начальника отдела Ровенского СИЗО Ивана Мамчура. Было такое заказное убийство в 2016 году. Довольно громкое.
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15.04.2020 11:56
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