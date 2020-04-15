Маємо маленьку тактичну перемогу - я повністю вільна, - Чорновол про суд з обрання їй запобіжного заходу

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Екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".

Про це вона написала на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша новина - зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка", не тільки не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не брати до уваги особливі умови карантину", - розповіла вона.

Також вона подякувала всім за підтримку.

"Це була підтримка не мене особисто, а всіх без винятку майданівців і ширше - всіх, у кого є почуття національної гідності", - підкреслила Чорновол.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.