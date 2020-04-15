У кризу з коронавірусом країна увійшла без половини призначених голів райдержадміністрацій, - Бно-Айріян

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Без призначень керівників РДА не буде ефективної боротьби з коронавірусом. Як і не буде правильно завершено реформу децентралізації, проведено скорочення і подальшу ліквідацію райдержадміністрацій.

Про це у своєму блозі написав ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день призначено 314 керівників РДА з 490 необхідних. 176 районів (тобто фактично кожний третій район у країні) ще не мають нових керівників. Їх очолюють переважно заступники, призначені ще за часів президента Петра Порошенка. Серед регіонів-аутсайдерів – Луганська область (призначено лише 4 керівників РДА), Чернігівська (призначено 3 голови РДА з 22), Тернопільська (5 із 17), Київська (10 із 25), Волинська (7 із 16), Вінницька (14 із 27) та Сумська області (0 із 18)", - зазначив ексглава Київської ОДА.

"Сумську область взагалі просто "забули". Ще в липні (!) 2019 року були звільнені 8 із 18 керівників місцевих райдержадміністрацій. А після цього – кадрова тиша. Це єдина область, де немає жодного нового голови РДА. І це яскравий приклад того, що насправді відбувалося та відбувається в регіонах України", - наголосив Бно-Айріян.

"Насправді відсутність нових очільників райдержадміністрацій – це удар по своїх же головах облдержадміністрацій, які мають проводити політику центру на місцях. Губернатори не мають на кого спертися та по суті беззастережно віддають частину своїх територій під вплив місцевих еліт. Плюс всі еліти навколо них (обласні депутати, силовики, мери, керівники регіональних органів виконавчої влади) бачать, що губернатори не здатні пролобіювати призначення своїх людей на місцях. А це – чіткий сигнал, що губернатори тимчасові та слабкі. Отже, можна не слухати, не виконувати та не боятися контролю. Зі слабкими ніхто не рахуватиметься", - вважає ексглава Київської ОДА.

"Але окрім цього, викликає реальне занепокоєння ситуація на кордоні з Росією. Всі області, які мають спільний кордон з Росією, тобто є в групі потенційного ризику як військової агресії, так і впливу пропаганди на населення України, укомплектовані новими головами РДА менше, ніж на 50%. Винятками є Донецька та в якійсь мірі Харківська області. Тобто місцева влада в цих регіонах по суті взагалі не пов'язана з центром, з новою командою президента і надана сама собі. Неприпустима халатність, яка ще дасть про себе знати", - наголосив Бно-Айріян.

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