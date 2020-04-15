Радіаційний фон у Київській та Житомирській областях у нормі, - в.о. голови Держекоінспекції Фірсов

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Підвищення радіаційного фону в Київській і Житомирській областях немає, вогонь не дістався місця захоронення радіаційних відходів.

Про це виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов заявив в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз стан радіації в нормі. Тому життю і здоров’ю громадян нічого не загрожує, те, що я знаю, що вогнища нема, навіть диму і смогу того теж фактично нема. Ясна погода, але ДСНС продовжують чергувати, бо є тління лісової підстилки", – сказав Фірсов.

За його словами, на місці, де зберігають радіаційні відходи, робили заміри – то вони навіть у місцевості захоронення радіаційних відходів були в нормі.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.