Уряд Чехії оприлюднив план виходу з карантину: 20 квітня відкриють ринки і дозволять весілля

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Чеський уряд оприлюднив план послаблення карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусом у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання iRozhlas.

Міністр промисловості, торгівлі і транспорту Карел Гавлічек заявив, що карантин буде зніматися в п'ять етапів, починаючи із 20 квітня.

"Ми розділили ділову активність на п'ять груп. З 20 квітня почнуть працювати всі ремісничі майстерні, салони з продажу автомобілів, а також будуть відкриті фермерські ринки. Заняття спортом професійних спортсменів, а також весілля до 10 осіб будуть дозволені", - сказав Гавлічек.

За його словами, ще одна хвиля зняття обмежень почнеться 27 квітня. З цієї дати відкриються роздрібні магазини площею до 200 квадратних метрів, якщо вони не розташовані в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, тобто магазини з прямим доступом з вулиці.

"У понеділок, 11 травня, ми пропонуємо відкрити магазини площею до 1000 м², якщо вони не розташовані в торгових центрах площею понад 5000 м², ми також відкриємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягалень", - сказав Гавлічек.

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Із 25 травня уряд пропонує відкрити перукарні, солярії, масажні та аналогічні послуги, а також музеї, галереї та зоопарки.

Завершальний етап пом'якшення заплановано на 8 червня, коли знову будуть відкриті всі заклади в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, торгові центри, ресторани, кафе, винні бари, готелі, театри, а також туристичні маршрути.

Публічні заходи будуть обмежені групами до 50 осіб. "Цей сценарій засновано на умовах, що епідемія перебуватиме під контролем, як це було досі", - попередив Гавлічек.

Нагадаємо, уряд Чехії почав послабляти карантин минулого тижня, дозволивши відкрити деякі магазини.