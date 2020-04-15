Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів

12335

Іран пропонує Україні визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Про це повідомляє Радіо Фарда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Іран направив Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ та сім'ї загиблих мають погодитися з "людською помилкою", яка стала причиною катастрофи.

Згаданий документ також передбачає, що Україна і сім'ї загиблих не мають ініціювати кримінальні справи і судові розгляди проти Ірану у відповідь на виплату компенсації Тегераном і оприлюднення даних бортових самописців літака після їхнього аналізу.

Крім того, проєкт меморандуму передбачає, що Іран може дозволити участь міжнародних експертів в аналізі даних "чорних скриньок", але тільки якщо він визнає, що не може сам цього зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОГП призначив проведення комплексної криміналістичної експертизи щодо катастрофи літака МАУ і наполягає на створенні міжнародної слідчої групи

У підготовленому Іраном документі не вказано, хто є відповідальною стороною за виплату компенсацій, і немає чітких положень щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і термінів їхньої реалізації, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не досягнуть розуміння, наголосив експерт.

У МЗС України на запит прокоментувати ці дані поки не відповіли.

Читайте: Іран через коронавірус відклав розшифровку чорних скриньок збитого літака МАУ

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.